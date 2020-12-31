بدأ حياته صيادًا.. رحلة "بيج رامي" من الكويت لـ"مستر أوليمبيا"- صور

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تلك القرية ولد بها بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل مؤخرًا على بطولة مستر اولمبيا 2020 التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

إسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن عبدالباقي السبيعي، مواليد عام 1985، متزوج من ابنة خاله، وأنجب منها 3 فتيات "لوجي، ودارين، وعائشة" وله 9 أشقاء، 6 رجال، و3 سيدات، وهو العاشر.

بدأ بيج رامي حياته صياد في البحر المتوسط مثل والده، وأجداده، كعادة أهالي المناطق الساحلية في محافظة كفر الشيخ، ولكنه لم يستمر فيها طويلا نظرًا لتعرضه لحالات مرضية جراء التواجد في المياه على متن قارب صيد فيما تسمى بدوار البحر، فتركها واتجه للعمل في مجال تجارة الأسماك.

اتجه بيج رامي لممارسة تدريب كمال الأجسام، كهواية في بداية الأمر، عندما كان طالبًا بمعهد الخدمة الاجتماعية، وتدرب في إحدى صالات الجيم بمدينة بلطيم، وفي عام 2011 كانت دولة الكويت قبلة العمل لبيج رامي، في مجال تجارة الأسماك، ومع ذلك لم يمنعه العمل من ممارسة تدريباته للعبة، حتى أنه كان يدخر مبالغ مالية في الكويت للتدريب.

ولعبت الصدفة دورًا في اكتشاف موهبة بيج رامي، عندما أبدى صاحب صالة الجيم التي كان يتدرب بها في الكويت، إعجابه بجسده وإتقانه التدريبات، وعرض عليه وقتها تسجيله للمشاركة في بطولات كمال الأجسام، وتدريبه حتى يصل الفورمة المطلوبة لبطل كمال الأجسام.

شارك بيج رامي في أول بطولاته عام 2012 وكانت بطولة الكأس الذهبي بالكويت، وحصل فيها على المركز الأول، وبعد نجاحه في تلك البطولة شارك في بطولة مستر أولمبيا للهواه، في دولة الكويت، وتلك البطولة تعد طريقًا نحو الوصول إلى بطولة مستر أولمبيا، وحصل فيها على مركز متقدم، ما جعله مؤهلًا للمشاركة في بطولات المحترفين للاعبي كمال الأجسام.

وأول بطولة للمحترفين شارك فيها كانت بطولة "نيويورك برو"، في ولاية نيويورك الأمريكية عام 2013، وحصل فيها على المركز الأول، وفي نفس العام كانت أولى مشاركاته في البطولة الأشهر لمحترفي كمال الأجسام "مستر أولمبيا"، وحصل فيها على المركز الثامن، وحصل بعد ذلك خلال مشاركاته في تلك البطولة سنويًا على مراكز متقدمة.

وحصل بيج رامي على المركز الثامن فيها، عام 2013، وعلى المركز السابع في نسخة 2014، والخامس في 2015، والرابع عام 2016، والمركز الثاني في 2017، وفي نسخة عام 2018 تراجع إلى المركز السادس، بسبب ظروف خاصة كانت له تأثيرها السيئ عليه.

لم يشارك بيج رامي، في عام 2019 لإصابته بفيروس كورونا، وفي نسختها الأخيرة 2020 حصل على المركز الأول ليتوج بطلًا لمستر أولمبيا، أقوى وأشهر بطولات كمال الأجسام.

ويعد بيج رامي، أول لاعب مصري في كمال الأجسام، يحصل على بطولة مستر أولمبيا، وثاني لاعب عربي بعد حصول اللبناني سمير بنوت عليها عام 1983، والتي جرى تنظيمها في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، فيما أطلق عليه لقب "بيج" مدرب كمال الأجسام الأمريكي بينيس جيمس، وتعني كلمة "بيج" بالبطل.