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.. "تاريخ آل سعود" يحتفي بخادم الحرمين.. "جعلك الله ذخرًا لبلادنا ولشعبها العظيم"

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بالفيديو.. "تاريخ آل سعود" يحتفي بخادم الحرمين.. "جعلك الله ذخرًا لبلادنا ولشعبها العظيم" .. "تاريخ آل سعود" يحتفي بخادم الحرمين.. "جعلك الله ذخرًا لبلادنا ولشعبها العظيم"
نال إعجاب رواد مواقع التواصل وتم تداوله على نطاق واسع

بالفيديو..

نشر حساب "تاريخ آل سعود" على "تويتر" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بخلفية أغنية "أنت ملك"، وأظهر الفيديو لقطات وصورًا تاريخية قديمة وحديثة للملك سلمان بن عبدالعزيز، في مختلف مراحل حياته، ولقطات أخرى أثناء تأديته العرضة في عدة مناسبات وطنية.

وقد نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله على نطاق واسع، وحَظِيَ بالتعليقات المباركة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، والدعاء بطول العمر وتمتعه بالصحة والعافية نظير ما قدمه ويقدمه لوطنه، والمواطنين، والأمة العربية والإسلامية.

وعلّق الحساب على مقطع الفيديو قائلًا:"اليوم 31 ديسمبر 2020، وفيه أصبح عمر سيدي الملك سلمان -حفظه الله- ورعاه 85 عامًا، أرجو لك من الله عمرًا مديد وعملًا سديدًا وعيشًا رغيدًا، وحفظك الله وجعلك ذخرًا لبلادنا السعودية ولشعبها العظيم". خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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