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بعد بريطانيا والأرجنتين.. السلفادور تُقر لقاح أكسفورد المُضاد لكورونا

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بعد بريطانيا والأرجنتين.. السلفادور تُقر لقاح أكسفورد المُضاد لكورونا بعد بريطانيا والأرجنتين.. السلفادور تُقر لقاح أكسفورد المُضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

10:02 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

بوينس آيرس- (د ب أ):

وافقت السلفادور على استخدام لقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وقالت هيئة الأدوية في السلفادور إنها أصدرت موافقة طوارئ لاستيراد وتوزيع واستخدام اللقاح.

جاء ذلك بعد أن أصبحت الأرجنتين الدولة الثانية في العالم بعد بريطانيا والأولى في أمريكا اللاتينية التي تُقر لقاح استرازينيكا/أكسفورد للتطعيم ضد كورونا.

بالنسبة للأرجنتين والسلفادور الواقعتين في أمريكا اللاتينية، لم يكن واضحا في البداية متى كان من المتوقع استخدام اللقاح وعدد الجرعات التي سوف تحصل عليه كل منهما.

وصرح وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد بأن الموافقة باتت وشيكة في البلاد.

وفي آب/أغسطس، اتفقت حكومتا الأرجنتين والمكسيك مع أسترازينيكا على تصنيع اللقاح لجميع بلدان أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل إذا تمت الموافقة عليه في البلدين.

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مصراوي Masrawy

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