أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية -
رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا" -
"الصحة": الحصول على موعد التطعيم يتم خلال 48 ساعة عبر "صحتي" -
القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا -
المساحة الجيومكانية تنفّذ أعمال المسح في البحر الأحمر وخليج العقبة -
ولي عهد البحرين يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية -
بالصور.. تطهير مقر القومسيون الطبي بالتأمين الصحي في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أجلسوه بجوار الحمام.. التحقيق في إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

Print
أجلسوه بجوار الحمام.. التحقيق في إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية أجلسوه بجوار الحمام.. التحقيق في إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

09:51 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

اتهم ولي أمر إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

ووفقًا لمنشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الأب أنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بفيروس كورونا، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره حتى لو كان مصابًا وإلا سوف يعتبر راسب- بحسب قوله.

وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه"، قائلًا: " جميع المعلمين في المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان لابني خوفاً على أرواحهم.. وصوروه أثناء جلوسه في الفناء ونشروا صوره على فيسبوك".

وطالب ولي الأمر إدارة شرق الإسكندرية التعليمية بالتحقيق في الواقعة، التي وصفها بـ "غير الإنسانية"، ومحاسبة من عرضوا حياة ابنه للخطر وعاملوه بشكل غير إنساني.

وفي أول تعليق على الواقعة، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من المديرية يترأسها مدير الإدارة، للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحتها.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، أن اللجنة ستنتقل للمدرسة محل الواقعة، اليوم الخميس، لسماع أقوال كافة الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصرع 2 وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بأسوان

مصرع 2 وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بأسوان

شبكة عيون الإخبارية