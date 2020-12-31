أجلسوه بجوار الحمام.. التحقيق في إجبار طالب مصاب بكورونا على أداء الامتحان بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

اتهم ولي أمر إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

ووفقًا لمنشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الأب أنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بفيروس كورونا، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره حتى لو كان مصابًا وإلا سوف يعتبر راسب- بحسب قوله.

وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه"، قائلًا: " جميع المعلمين في المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان لابني خوفاً على أرواحهم.. وصوروه أثناء جلوسه في الفناء ونشروا صوره على فيسبوك".

وطالب ولي الأمر إدارة شرق الإسكندرية التعليمية بالتحقيق في الواقعة، التي وصفها بـ "غير الإنسانية"، ومحاسبة من عرضوا حياة ابنه للخطر وعاملوه بشكل غير إنساني.

وفي أول تعليق على الواقعة، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من المديرية يترأسها مدير الإدارة، للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحتها.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، أن اللجنة ستنتقل للمدرسة محل الواقعة، اليوم الخميس، لسماع أقوال كافة الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.