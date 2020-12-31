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فض فرح بقرية في المنوفية لمواجهة كورونا- صور

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فض فرح بقرية في المنوفية لمواجهة كورونا- صور فض فرح بقرية في المنوفية لمواجهة كورونا- صور

مصراوي Masrawy

09:48 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، نجاحها أمس الأربعاء، في فض فرح وحناء في قرية ميت موسى، ورفع وإزالة كافة الاستعدادات، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، لمجابهة ومنع التجمعات.

وأكدت هناء عقيلة، رئيس مركز شبين الكوم، أن الوحدة المحلية بالبتانون شنت حملة تمكنت على إثرها من فض فرح وحناء بقرية ميت موسى، ورفع وإزالة كافة الاستعدادات للفرح من فراشة وأنوار وخلافه، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية لرؤساء الوحدات المحلية؛ للتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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