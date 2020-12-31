وكيل صحة دمياط: توصيل العلاج لمصابي كورونا المعزولين منزليًا

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دمياط- محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن هناك متابعة لحظية للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا، وآليات التعامل مع المصابين وتوفير كافة ما يلزم لهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه عقد اجتماعات عدة مع ممثلي إدارات الطب العلاجي والوقائي، والرعاية الأساسية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة للوقوف على آخر مستجدات تفعيل بروتوكول العزل المنزلي.

وشدد عبد الجواد، على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين إدارات الطب الوقائي والعلاجي والرعاية الأساسية، لحصر الحالات المعزولة منزليًا وتوصيل العلاج والمتابعة الدقيقة والمستمرة لها خلال فترة العزل.

وتابع "هناك التزام باستمرار صرف الحقائب الوقائية للمخالطين من منشآت الرعاية الأولية".