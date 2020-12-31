أخبار عاجلة

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية -
رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا" -
"الصحة": الحصول على موعد التطعيم يتم خلال 48 ساعة عبر "صحتي" -
القمة 41.. بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى العلا -
المساحة الجيومكانية تنفّذ أعمال المسح في البحر الأحمر وخليج العقبة -
ولي عهد البحرين يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية -
بالصور.. تطهير مقر القومسيون الطبي بالتأمين الصحي في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

مناورات إسرائيلية في هضبة الجولان

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا

ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا

لحظة احتجاز القوات الإيرانية سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية في الخليج

لحظة احتجاز القوات الإيرانية سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية في الخليج

اتفاق السعودية وقطر.. نهاية أزمة الخليج؟

اتفاق السعودية وقطر.. نهاية أزمة الخليج؟

سفينة إسبانية تنقذ 265 مهاجرا في المتوسط

سفينة إسبانية تنقذ 265 مهاجرا في المتوسط

شبكة عيون الإخبارية