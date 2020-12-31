بعد ترخيصه في بريطانيا.. أبرز 5 معلومات عن لقاح "أسترازينيكا أكسفورد"

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مصراوي Masrawy

لندن - (بي بي سي)

رخصت بريطانيا الأربعاء، استخدام لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان من حكومة المملكة المتحدة الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للسماح باستخدام لقاح أسترازينيكا من جامعة أكسفورد لكوفيد-19".

فما أبرز مميزاته؟

5 مميزات تبرز عند الحديث عن هذا اللقاح:

لقاح عملي

تعتبر كلفته منخفضة، إذ ثمنه حوالي 2.50 يورو، للجرعة الواحدة، وهو كذلك سهل الحفظ، إذ تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة البرادات العادية، مما يجعله عمليا أكثر مقارنة بلقاحي فايزربيونتيك وموديرنا، اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر لموديرنا.

لقاح فعال

اللقاح بحسب ما قاله المدير العام لمختبرات أسترازينيكا قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تسببت في موجة من الإصابات الجديدة في بريطانيا. وأضاف أنهم يجرون تجارب في هذا الشأن مؤكدا إعداد صيغ جديدة تحسبا لأي احتمال.

ويتوقع الخبراء أنه سيسهّل برمجة حملات التلقيح الجماعي على نطاق واسع. ويستخدم اللقاح تقنية تقليدية أكثر من لقاحي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" المنافسين إذ يعتمد على "الفيروس الغدي"/ فيروس البرد الشائع. أما اللقاحان الآخران فيصنعان من مكونات جينوم فيروس كورونا.

لقاح بريطاني

وسوف يسهل هذا عملية الإنتاج والتوزيع. إذ قامت مجموعة أسترازينيكا بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وهو ثاني لقاح يرخص في بريطانيا بعد فايزربيونتيك وطعم أكثر من 600 ألف شخص به حتى الآن. وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالى ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها في 2021.

الأمان

التأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة. فمن بين 23754 متطوعا شاركوا في التجارب، أصيب شخص واحد بآثار جانبية، بحسب البيانات الصادرة عنه. مما أدى إلى وقف التجارب بشكل مؤقت. وهو أول لقاح صدقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية على نتائجه. ويعتمد اللقاح على فيروس آخر يسبب نزلات برد منتشر بين القرود، ثم عدلته الشركة المصنعة وكيفته ليحمل جزءا من بروتين فيروس كورونا.

نسبة الفعالية واقعية

أعلن في البداية خلال النتائج المرحلية للتجارب، أنه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70 في المئة، لكن هناك أيضا بيانات مثيرة للاهتمام تشير إلى أن تعديل الجرعة يمكن أن يزيد الحماية بنسبة تصل إلى 90 في المئة. ويعطى على جرعتين.