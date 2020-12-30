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الخال و3 جثث.. القصة الكاملة لمذبحة شبرا الخيمة (صور)

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الخال و3 جثث.. القصة الكاملة لمذبحة شبرا الخيمة (صور) الخال و3 جثث.. القصة الكاملة لمذبحة شبرا الخيمة (صور)

مصراوي Masrawy

11:21 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الأهالي بمنطقة محطة هاميس في شبرا الخيمة بالقليوبية، بعدما تجرد سائق من كل المشاعر الإنسانية، وذبح شقيقته وطفليها "مازن" و"سيف".

وكشف المتهم عن مفاجأة أمام جهات التحقيق، وذلك بعدما أخفى جثة أحد الطفلين، ووضعها في جوال وألقاها في ترعة الإسماعيلية، لإيهام الشرطة أنها واقعة خطف.

مع دقات الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، ومع هدوء وسكون الليل بمنطقة محطة هاميس بشبرا الخيمة، صرخات مدوية رجت أرجاء المنطقة بأكملها، ليفجع الأهالي والجيران بمنظر الجريمة البشعة بعد اكتشاف جثة "تيسير"، سيدة مطلقة، وبجوارها جثة طفلها مذبوحين وغارقين في دمائهما، حينها وقف شقيقيها داخل الشقة يبكيان، إذ أكدا أنهما وجدا الجثتين داخل الشقة، ولم يوجها أي اتهام لأحد.

يقول محمد فتحي، أحد الجيران، إن السيدة المجني عليها مطلقة مرتين، وطفليها يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وتعيش في منزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقيها أيضًا.

وأضاف "فتحي"، أن أسرة المجني عليها بسيطة وليس لهم ثمة عداوات مع آخرين، وأنها تعيش مع أسرتها بصفة دائمة، وفور عودة شقيقيها للمنزل وجداها مقتولة داخل حجرتها وطفلها الصغير، والطفل الآخر مختفي.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك المجني عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه المنزل وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة أحدهما 4 أعوام والأداة المستخدمة داخل حقيبة، واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه، وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها الجثة والأداة المستخدمة من أعلى كوبري سرياقوس، لإيهام الشرطة أنها واقعة خطف.

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