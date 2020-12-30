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القوى العاملة: تحويل 8.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

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مصراوي Masrawy

11:19 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في تحويل القائمة التاسعة عشرة من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 253 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 539 ألفاً و81 دولاراً، أي ما يعادل 8 ملايين و436 ألفاً و632 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة للدفعة التاسعة عشر:

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