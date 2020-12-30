أخبار عاجلة

استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات -
الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية" بالرياض تناقش توحيد الإجراءات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة

Print
"الموارد البشرية" بالرياض تناقش توحيد الإجراءات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة "الموارد البشرية" بالرياض تناقش توحيد الإجراءات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
في اجتماع مع مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في "الصحة"

ترأس المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الاجتماع المرئي الذي أُقيم مع مجموعة من مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في وزارة الصحة.

وتناول الاجتماع التعريف بالخدمات المقدمة في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض، وبحث سُبل التعاون والتنسيق بين الجهتين في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين منها من ذوي الإعاقة، بما يضمن توحيد الإجراءات، وربطها، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة والخدمات اللازمة للمستهدفين.

يأتي الاجتماع ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين منه من جميع الفئات، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة

أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة

الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر

الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر

كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية

كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية