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ارتفاع عدد قتلى زلزال كرواتيا المدمر إلى 7 أشخاص

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ارتفاع عدد قتلى زلزال كرواتيا المدمر إلى 7 أشخاص ارتفاع عدد قتلى زلزال كرواتيا المدمر إلى 7 أشخاص

مصراوي Masrawy

11:24 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

زغرب - ( د ب أ )

ضرب زلزال قوي وسط كرواتيا اليوم الثلاثاء، ودمر عدة بلدات وتسبب في مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى من يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض بعد أكثر من 12 ساعة من وقوع الزلزال المدمر.

ولقيت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا مصرعها جراء سقوط أنقاض عليها في بلدة بترينيا ، على بعد 60 كيلومترًا غربي العاصمة زغرب وهى البلدة الواقعة فوق مركز الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات بحسب مقياس ريختر.

وأكدت نائبة عمدة البلدة برانكا باكسيتش ميتيتش لوسائل الإعلام أن خمسة آخرين بينهم أب وابنه قتلوا في منطقة جلينا. وتوفي رجل آخر تحت أنقاض إحدى الكنائس في بلدة زازينا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية فى زغرب إنه يمكن سماع صرخات السكان طلبا للمساعدة لإخراجهم من تحت أنقاض المنازل المنهارة ، بينما كان رجال الإنقاذ يحاولون مع كلابهم المدربة تحديد أماكنهم وانتشالهم.

وضرب تابع قوي يشبه في قوته الزلزال الرئيسي المنطقة عصر اليوم، كما وقعت العديد من الهزات الأرضية الأقل قوة.

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