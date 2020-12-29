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مرصد الكهرباء: 22 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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مرصد الكهرباء: 22 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم مرصد الكهرباء: 22 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

11:47 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء، بلغت 22 ألفا و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 و 250 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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