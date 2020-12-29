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تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في

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تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في

مصراوي Masrawy

11:40 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته اليوم الثلاثاء، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في .

ووفق بيان صحفي، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن من أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة في "مبادرة شتي في مصر" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بمنح تخفض نسبة ٥٠٪ من تذاكر المصريين الكاملة، بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل ال Fan ID. وقامت الوزارة بالمشاركة في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وأشار وزيري إلى أنه استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الإقتصادية الناتجة عن أزمة المستجد (Covid-19)، وافق المجلس أيضا على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١، هذا بإلاضافة إلى عدم تطبيق أية زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر ٢٠٢١ وفي ضوء المستجدات.

وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

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