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توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي ()

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توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو) توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي ()

مصراوي Masrawy

11:35 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

نقل "مصراوي" صباح اليوم، تصريحات عن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، عن وضع أزمة كورونا في ، كان من بينها أننا "نعيش في ذروة انتشار ، ومن غير المتوقع القضاء على الجائحة نهائياً العام المقبل".

وكانت التصريحات المنشورة لمستشار الرئيس خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها كلية النقل الدولي واللوجستيات، عن أحدث تطورات فيروس كورونا.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تلك التصريحات في برنامجها على قناة "صدى البلد" نقلًا عن مصراوي، قبل أن يتدخل الدكتور محمد عوض تاج الدين بالقول إنها غير دقيقة ولم يذكرها خلال الندوة.

ويؤكد مصراوي أنه نشر تلك التصريحات نقلًا عن البيان الذي أرسلته الكلية عن الندوة، والذي ذكر نصًا في عنوانه والمتن الخاص بالبيان الصحفي "مستشار الرئيس للصحة: نحن فى ذروة انتشار كورونا.. والجائحة أنهكت العالم أجمع"، ونُشرت بشكل متشابه في عدد من المواقع الإليكترونية الأخرى.

وبالعودة إلى تصريحات "تاج الدين" خلال الندوة، قال عن هذا الأمر: "إن الفترة بين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى كانت أكبر فترة بها (peak) (قمة/ذروة) للحالات في مصر، زي الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي، وبالتالي بدأنا نستخدم استراتيجية العزل المنزلي".

لمشاهدة الندوة وتصريحات مستشار الرئيس بالدقيقة 23..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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