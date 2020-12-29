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هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟.. "الضمان الصحي" يجيب

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هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟.. "الضمان الصحي" يجيب هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟.. "الضمان الصحي" يجيب
بعد أن أثارت إحدى تغريداته جدلاً بين المغردين

هل صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؟..

أوضح حساب مجلس الضمان الصحي على "تويتر" ما ورد في تغريدة سابقة له حول عدم إلزام صاحب العمل بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي؛ وذلك بعد أن أثارت الكثير من اللغط واللبس في الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب ردًّا على سيل التغريدات والأسئلة التي وردت له حول حقيقة ذلك، مشيرًا إلى أن لفظ المرافقين يُطلق على الأب والأم والأخ والأخت للعامل غير السعودي، الموجودين في بإقامة دائمة؛ إذ لا يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليهم، ويلتزم كفيلهم (الموظف) بالتأمين عليهم؛ إذ إن كل مَن يكفل مقيم يشترك لصالحه في الضمان الصحي.

وعاد الحساب للتوضيح مرة أخرى ردًّا على استفسار أحد المغردين بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه، وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وهم: (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

مضيفًا في تغريدة أخرى بأنه إذا كانت زوجة العامل الوافد (مقيمة)، وعلى كفالة زوجها، فصاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين عليها وعلى أبنائهما المشمولين بالنظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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