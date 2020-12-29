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"الأرصاد" تنبه الرياض والمدينة والشمالية: ضباب وتدن في مدى الرؤية

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"الأرصاد" تنبه الرياض والمدينة والشمالية: ضباب وتدن في مدى الرؤية "الأرصاد" تنبه الرياض والمدينة والشمالية: ضباب وتدن في مدى الرؤية
تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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