أخبار عاجلة

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
"أم عيالي بتخوني".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته ببولاق -
تأجيل نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان لـ10 يناير للمستندات -
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. "حصص " تبث دروس النحو لطلاب الثانوية العامة

Print
غدًا.. "حصص مصر" تبث دروس النحو لطلاب الثانوية العامة غدًا.. "حصص " تبث دروس النحو لطلاب الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

11:29 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب أسامة علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية، بمتابعة البث المباشر لدروس النحو يوم الأربعاء ٣٠ ديسمبر الساعة ٨ مساءً، عبر منصة حصص .

وقال "شوقي" عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتضمن شرح الأفعال التامة والأفعال الناقصة، كان وأخواتها وكاد وأخواتها.

وأضاف الوزير: كما يمكنكم كتابة الأسئلة في التعليقات وسيتم الإجابة عنها أثناء البث.

ويمكن مشاهدة منصة حصص مصر عبر الدخول على الرابط التالي: أضغط هنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية