تعرف على موعد انتهاء الحجز الإليكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان من بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط وسداد جدية الحجز بمكاتب البريد ويتبقى فقط التقديم الإلكتروني.

كان الحجز والتقديم لمبادرة سكن لكل المصريين بدأ في 1 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن ينتهى يوم 7 ديسمبر الجاري، لكن نتيجة للإقبال الكبير على التقديم وكذلك التحديثات الخاصة بالموقع الإلكتروني تم مد فترة الحجز أكثر من مرة، ليكون آخر موعد يوم 31 ديسمبر الجاري.

ووفقا لأخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط لـ410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 270 ألف.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأعداد النهائية فور فرز ملفات المتقديم، وحال زيادة الأعداد المتقدمة عن الشقق سيتم عرض عدة خيارات أمام الحاجزين والتي ستكون عبارة تنفيذ وحدات جديدة لهم وفقا لخريطة الأراضي المتاحة أو التحويل لأحد المدن الآخرى التى تتوافر فيها الوحدات أو سحب مقدم جدية الحجز والأقساط الربع شهرية.

ووصل ثمن الشقة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف.

أما في الإسكان المتوسط ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

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