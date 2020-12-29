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مصر - (أ ش أ)

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية العامة المصرية في الرياض مستمرة في التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القنصلية تواصل أيضًا متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتل المواطن، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها، مؤكدًا المتابعة اللصيقة للخارجية في شأن الواقعة.