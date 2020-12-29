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القنصلية المصرية تتواصل مع السلطات لإنهاء إجراءات نقل جثمان مواطن قتل بالمملكة

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القنصلية المصرية تتواصل مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات نقل جثمان مواطن قتل بالمملكة القنصلية المصرية تتواصل مع السلطات لإنهاء إجراءات نقل جثمان مواطن قتل بالمملكة

مصراوي Masrawy

11:15 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية العامة المصرية في الرياض مستمرة في التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القنصلية تواصل أيضًا متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتل المواطن، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها، مؤكدًا المتابعة اللصيقة للخارجية في شأن الواقعة.

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