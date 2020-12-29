بايدن: على الكونجرس توفير التمويل اللازم لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، أنه سيوقع على مشروع قرار لتوفير المواد اللازمة لإنتاج لقاح كورونا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز وتيرة التطعيم وهذا يتطلب وقتًا أكثر من وعود إدارة ترامب.

وأكد بايدن، في كلمة له مساء الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات الخاصة تسريع صنع لقاحات كورونا وأنه سيعمل على توزيعها بسرعة وبشكل عادل في أنحاء الولايات المتحدة.

ودعا الكونجرس الأمريكي لتوفير التمويل اللازم لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أنه سيستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتحفيز توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء أمريكا.