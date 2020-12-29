بايدن: سأطلب من الشركات الخاصة تسريع صنع لقاحات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



وكالات

أكد الرئيس المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات الخاصة تسريع صنع لقاحات كورونا وأنه سيعمل على توزيعها بسرعة وبشكل عادل في أنحاء الولايات المتحدة.

وتابع بايدن في كلمة له مساء الثلاثاء، بشأن أزمة وباء كورونا، أن علينا أن نتوقع أن العدوى ستزيد خلال العطلات وبالتالي زيادة الوفيات، وأن القادم أسوأ قبل أن تتحسن الأمور، مشيرًا إلى احتمالية ألا نرى تحسنًا في الوضع الوبائي بالولايات المتحدة، قبل مارس المقبل.

وأعلن أنه سيوقع على مشروع قرار الإنتاج لتوفير المواد اللازمة للقاح، مؤكدًا على ضرورة تعزيز وتيرة التطعيم وهذا يتطلب وقتًا أكثر من وعود إدارة ترامب.

وأكد أن التلغب على جائحة كورونا، يتطلب المزيد من الوقت وتسريع توزيع اللقاح على الأمريكيين.