بعد شكاوى من أدوية رائحتها كريهة.. "حماية المستهلك" يشن حملات على صيدليات ومخازن بـ5 محافظات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية موسعة في محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ والسويس وبني سويف، استهدفت الصيدليات والمراكز الطبية ومخازن المستلزمات الطبية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين.

وأضاف المصيلحي أن الحملات بمحافظة القاهرة أسفرت عن غلق عيادة وضبط 138 صنف أدوية مجهولة المصدر.

يأتي ذلك بعد أن تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء كورس رجيم من أحد العيادات الخاصة، وبعد الشراء وجد أن الدواء به رائحة كريهة، والعلبة الخاصة به مفتوحة.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في محافظة سوهاج تم ضبط 160 أمبول أدوية مخدرة و1133 أمبول أدوية مجهولة المصدر، و2000 زجاجة أدوية مجهولة المصدر، و50 جهاز حجامة بمخزنَي أدوية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار حسام الدين إلى أنه في محافظة السويس تم إعداد حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، على 12 صيدلية، وأسفرت الحملات عن غلق صيدليتَين؛ لعدم وجود دكتور صيدلي، وضبط 600 قرص أدوية مخدرات جدول، و90 قرص أدوية منتهية الصلاحية، و30 أمبول أدوية غير مسموح بتداولها، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، والتحفظ عليها، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

وبمحافظة بني سويف، تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، واستهدفت الحملات مركزَين للحجامة، وتم ضبط 2200 كأس حجامة و800 أنبوبة اختبار لجمع الدم و170 مشرطًا جراحيًّا، وتم غلق المركزَين بالشمع الأحمر، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات بمحافظة كفر الشيخ ضبطت 5161 قرص أدوية مخدرة مهربة مجهولة المصدر، وتمت مصادرة الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم بشأنها.