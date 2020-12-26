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مصدر بـ"السكة الحديد": حالة واحدة لتعديل جداول التشغيل بسبب كورونا

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مصدر بـ"السكة الحديد": حالة واحدة لتعديل جداول التشغيل بسبب كورونا مصدر بـ"السكة الحديد": حالة واحدة لتعديل جداول التشغيل بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

11:36 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، إن انتشار الموجه الثانية من لن يؤثر على رحلات القطارات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هناك تعليمات مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل محطات السكة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التشديد على ارتداء الكمامة وتطبيق غرامة فورية على عدم ارتدائها.

ولفت المصدر إلى أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها تعديل جداول التشغيل وتغيير مواعيد رحلات القطارات، عند تطبيق حظر التجوال، حيث يتم حينها تعديل مواعيد القيام والوصول وتقليص عدد الرحلات.

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مصراوي Masrawy

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