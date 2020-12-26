أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اكتشاف أول إصابتين بكورونا المتحور في كندا

Print
اكتشاف أول إصابتين بكورونا المتحور في كندا اكتشاف أول إصابتين بكورونا المتحور في كندا

مصراوي Masrawy

11:36 م السبت 26 ديسمبر 2020

كندا - (أ ش أ)

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم السبت، عن أول حالتين مؤكدتين لفيروس (كوفيد-19) المتحور والذي تم اكتشافه للمرة الأولى في المملكة المتحدة، لتصبح أونتاريو هي أول مقاطعة معروفة في كندا تحدد السلالة الجديدة للفيروس.

وقالت حكومة المقاطعة في بيان صحفي، إن الحالتين هما زوجان في دورهام ليس لهما تاريخ سفر معروف.

وقالت الدكتورة باربارا يافي، مساعد رئيس هيئة الصحة في أونتاريو، في بيان: "هذا يعزز بشكل أكبر حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان والاستمرار في اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما في ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة التي تبدأ اليوم".

وأضافت: "حددت إدارة صحة منطقة دورهام الحالتين، وتجري عمليات التحقيق في تواصلهما. وتعمل أونتاريو بالتعاون مع نظرائنا الفيدراليين في وكالة الصحة العامة الكندية".

وتتميز الطفرة البريطانية من المستجد، بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس. ويتواجد الشخصان حاليا في عزلة ذاتية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

شبكة عيون الإخبارية