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"جامعة المؤسس" تختتم المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم بجدة

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"جامعة المؤسس" تختتم المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم بجدة "جامعة المؤسس" تختتم المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم بجدة

اختتم المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم، اليوم، والذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز بجدة عن أحدث المستجدات والتطورات العلاجية لذلك المرض، وعقدته في أحد الفنادق بجدة خلال الفترة من 24-26 ديسمبر بحضور كبار أطباء الروماتيزم بالمملكة، وبمشاركة عددٍ من كبار المتحدثين في المجال.

وكشف المؤتمر عن أهم التحديات في أمراض الروماتيزم وكيفية توفير حياة أفضل للمرضى من خلال الكشف المبكر وطرق الحماية والمتابعة المستمرة للمرضى، وهو ما تصبو إليه دومًا شركة أبفي بتوفير الحلول العلاجية المتكاملة للمرضى.

وأثنى البروفيسور سامي بحلس رئيس المؤتمر، أستاذ واستشاري أمراض الروماتيزم على الجهود الكبيرة والمتواصلة للجمعية لأمراض الباطنة وجامعة الملك عبدالعزيز وكلية الطب لدعمهم وتشجيعهم تنظيم وانعقاد المؤتمر في دورته السادسة، وذلك في ظل التحديات الحالية، كما ثمّن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أبفي AbbVie في رعاية مثل تلك الفعاليات الطبية المهمة والمتوافقة مع رؤية 2030 تحت راية واحدة وهدف واحد.

واشتمل المؤتمر على عددٍ من المحاور المهمة، من أبرزها: مناقشة التطورات في التعليم الطبي وتأثيره على أمراض الروماتيزم، وأهمية استخدام التكنولوجيا لمساعدة المرضى، والحمل وأمراض الروماتيزم، والتهاب المفاصل البلوري. بالإضافة إلى أحدث العلاجات في التهاب المفاصل وتصلب الأنسجة والجلد وهشاشة العظام وآخر المستجدات الطبية الصادرة من الكلية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية ACR.

وبتلك المناسبة، شدد أشرف داود، مدير عام أبفي AbbVie في المملكة العربية السعودية على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تطور خبرات ومعارف مختصي الرعاية الطبية وتبادل الخبرات العلمية والاطلاع على الأبحاث والإنجازات للاستشاريين السعوديين.

وأضاف أننا في أبفي AbbVie سنبذل المزيد من جهود التوعية والبرامج العلاجية ومواكبة التطورات الطبية في مجال التشخيص وتقديم حلول علاجية جديدة لمرضى الروماتيزم.

وجريًا على عادة المؤتمر، تم تخصيص اليوم الأخير لعمل ورشة عمل للفحص الطبي للمرضى، واستعراض طرق خاصة بفحص الأطفال.جامعة المؤسس جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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