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عناية المملكة بالإنسان في ظل جائحة كورونا.. برنامج دعوي توعوي بـ"إسلامية جازان"

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عناية المملكة بالإنسان في ظل جائحة كورونا.. برنامج دعوي توعوي بـ"إسلامية جازان" عناية المملكة بالإنسان في ظل جائحة كورونا.. برنامج دعوي توعوي بـ"إسلامية جازان"
محاضرات عدة تؤكد أن من أهدافها حماية صحة مَن يعيش فوق ترابها وتحت سمائها

عناية المملكة بالإنسان في ظل جائحة كورونا.. برنامج دعوي توعوي بـ

تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامج عناية المملكة العربية بالإنسان في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي سينطلق مساء غد الأحد بمحاضرة افتتاحية بعنوان (حماية الحقوق في الإسلام والقرارات الصادرة بشأنها في جائحة كورونا) يلقيها مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي، حيث ستبث جميع محاضرات هذا البرنامج بعد صلاة العشاء عبر رابط البث المباشر لفرع الوزارة في جازان https://www.spreaker.com/show/q_8371 .

ويتطرق الشيخ المدخلي خلال المحاضرة الافتتاحية إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام محفوظة لا يتعدى عليها أحد من العالمين، ثم يتحدث عن قرارات المملكة العربية السعودية في ظل الجائحة، وكيف أن من أهدافها حماية صحة الإنسان الذي يعيش فوق ترابها وتحت سمائها سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو حتى مخالفي أنظمة العمل.

ثم تنطلق بقية محاضرات البرنامج حيث سيلقي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي محاضرة بعنوان (الإيمان بالله وطمأنينة الإنسان في زمن الأوبئة وجهود المملكة لتقريره في جائحة كورونا) وذلك مساء الاثنين الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1442 هجرية. وفي الليلة ذاتها يلقي فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافا محاضرة بعنوان (معالجة المصابين بكورونا في المملكة العربية السعودية رحمة إنسانية شرعية).

ويختتم مدير عام معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر محاضرات البرنامج بمحاضرة عنوانها (الرحمة والعدل في جائحة كورونا ) مساء الثلاثاء الرابع عشر من الشهر ذاته.

يأتي هذا البرنامج بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظها الله – بمجانية لقاح كوفيد 19 لجميع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي أنظمة العمل والإقامة، استشعارًا من الوزارة بأهمية الدور المنوط بالدعاة للتنويه والإشادة بجهود القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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