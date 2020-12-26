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الأرصاد تكشف خريطة الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

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الأرصاد تكشف خريطة الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة الأرصاد تكشف خريطة الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

مصراوي Masrawy

11:09 م السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، حتى إلى الخميس 31 ديسمبر 2020.

يوم السبت 26 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة (40% تقريبًا) أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من حلايب وشلاتين.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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