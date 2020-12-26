انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل مساء اليوم السبت، في نزلة قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، دون وقوع مصابين.

وقال "أيمن عبد الحليم"، أحد الأهالي، إن سبب تكرار الحوادث بالمنطقة، يرجع إلى تنفيذ النزلة لتكون "نزلة وطلعة في الوقت ذاته"، الأمر الذي يعد كارثة دون إنشاء طلعة مستقلة.

وأكد "عبد الحليم"، أن السيارات عندما تتجه للصعود تضطر لأخذ منحنى طويل أو تكون في منتصف الطريق الإقليمي، وفي الوقت ذاته يتحرك على الطريق سيارات سرعتها بين 120 إلى 140 كيلومتر/ساعة، بما يجعل وقوع الحوادث متكرر.