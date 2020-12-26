بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة أجرة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول 9 أشخاص مصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 50، أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: سيدي جابر محمد أحمد، 66 عاما، أحمد سيدي جابر 21 عاما، عزه السيد احمد 26 عاما، رفاعي محمد السيد 30 عاما، اسماء السيد محمود 30 عاما، أشعيا نعيم جبرائيل 29عاما، رقية حمادة محمود، 4 أعوام، مصطفى حمادة محمود 8 أعوام، عبد الرحمن صفوت جمال، عامان.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرير محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.