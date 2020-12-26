مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، مساء اليوم السبت، دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بإنقلاب سيارة ملاكي بطريق المحاسنة دائرة المركز ووجود متوفين ومصاب.

نتج عن الحادث مصرع كل من شعبان محمد أحمد 42 عامًا، أحمد سيد أحمد صادق 42 عامًا، وإصابة حازم محمود أحمد 34 عامًا باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى جرجا العام، وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.