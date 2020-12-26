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"استبيان لتشخيص كورونا" يطلقه طبيب في المنيا على النت

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"استبيان لتشخيص كورونا" يطلقه طبيب في المنيا على النت "استبيان لتشخيص كورونا" يطلقه طبيب في المنيا على النت

مصراوي Masrawy

11:05 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

أطلق هاني إسحاق شحاتة، أخصائي الروماتزم والمناعة بالمنيا، أول استبيان إلكتروني لتشخيص وعلاج أعراض اشتباه كورونا من خلال الإجابة على ٢٠ سؤالًا هي أعراض كورونا في "المخ و الرئة و القلب و الجهاز الهضمي".

وقال "شحاتة"، في تصريحات له، اليوم السبت، إن الاستبيان وسيلة سهلة مجانية لتشخيص و بروتوكول علاج أعراض كورونا وفق آخر تحديث لبروتوكول العلاج الصادر عن اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة.

وأوضح أخصائي الروماتيزم والمناعة، أن الاستبيان ليس له أهداف بحثية أو توثيقة و لا يتبع أي جهات حكومية أو غير حكومية.

لينك الاستبيان اضغط هنا

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