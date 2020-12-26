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أبرز 50 صورة لتسريحات شعر نجمات الفن لعام 2020

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أبرز 50 صورة لتسريحات شعر نجمات الفن لعام 2020 أبرز 50 صورة لتسريحات شعر نجمات الفن لعام 2020

مصراوي Masrawy

06:00 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من قلة المناسبات والمهرجان الفنية خلال هذه السنة بسبب الإجراءات الوقائية ضد الوباء، غير إن الفنانات حرصن على الظهور بأبهى حلة في المهرجانات التي تم تنظيفها في "عام كورونا" 2020.

ضمت الإطلالات تسريحات الشعر التي تنوعت ما بين الكاريه والمنسدل والمسحوب والمرفوع لأعلى والكلاسيكي وتسريحة ذيل الحصان.

واعتمدت الفنانة نجلاء بدر تصفيفة الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، أثناء حضورها مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 11.

أما الفنانة صابرين تركت شعرها الويفي منسدلا، خلال حضورها مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 11.

كما اعتمدت الفنانة دنيا ماهر تصفية شعر الكعكة المرتفعة، في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 11.

واختارت الفنانة حنان مطاوع أن تترك خصلات شعرها الأسود منسدلا للخلف، على السجادة الحمراء من مهرجان شرم الشيخ الشبابي.

واختارت الفنانة درة ترك خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية، خلال حضورها مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11.

وتركت الفنانة ليلى أحمد زاهر شعرها منسدلا، أثناء حضورها حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا.

واعتمدت الفنانة سلوى محمد على تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

أما الفنانة هدى الأتربي اختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى، في مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

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