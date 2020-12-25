أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح "كورونا".. تعرَّف عليهم

Print

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

انضم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من قادة وزعماء المنطقة والعالم ممن تلقوا لقاح (كوفيد-19) في إطار الحملات الوطنية التي بدأت مؤخرًا في عدد من دول العالم من أجل التطعيم ضد وباء كورونا المستجد.

والتقطت الكاميرات مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح (كوفيد-19) التي تنفذها وزارة الصحة.

وحرص خلال الأيام القليلة الماضية عددٌ من القادة والزعماء العالميين على تلقي لقاح كورونا أمام كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام؛ وذلك بهدف بث الطمأنينة في نفوس مواطنيهم بخصوص فاعلية اللقاح ومأمونيته، وإنجاح الخطط الوطنية التي تهدف إلى تطعيم الفئات المستهدفة، كخطوة أولى نحو نهاية الوباء، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن بين الزعماء والمسؤولين البارزين الذين تلقوا اللقاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، كما تلقاه أيضًا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما تلقى اللقاح كذلك وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

أما من المسؤولين البارزين في المنطقة والعالم فتلقاه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ورئيس مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي بيلوسي.

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

بالصور: ولي العهد ينضم إلى زعماء ومسؤولين بارزين تلقوا لقاح

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية