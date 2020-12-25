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رئيس "بلدي جدة" يزور مركز التحكم بأمانة المحافظة ويلتقي منسوبيه

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استمع إلى شرح مفصَّل تضمَّن أهم الأعمال والمهام التي يقوم بها

رئيس

زار رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وفريق من أعضاء المجلس، أمس الجمعة مركز التحكم بأمانة المحافظة.

وتفصيلاً، قدمت كل من المدير العام للمركز ريم ماقولة، والمهندسة دعاء المطيري، والمهندسة مشاعل أبو الحمايل، شرحًا مفصلاً للمركز، تضمن أهم الأعمال والمهام التي يقوم بها من خلال منظومات عدة، تتمثل في منظومة النظافة التي تحوي منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات (avl) ، ونظام راصد النظافة، ونظام المردم الذكي.

وتضمن الشرح أيضًا منظومة الطرق التي تحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS ، ونظام رخص الحفريات، وأيضًا منظومة تتبُّع المركبات والرصد الجغرافي.

وبيّنت "ريم ماقولة" أن المركز يُدار بكامل طاقته بكوادر نسائية، وأن عمل المركز هو تفعيل الرقابة الإلكترونية لتسهيل إجراءات المراقبة والتحكم بالمشاريع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءتها. وهو نظام إلكتروني، يهدف إلى مراقبة المقاولين المشغلين لجميع عقود النظافة الثلاثة عشرة في مدينة جدة من خلال توفير أجهزة تتبُّع على معدات عقود النظافة GPS وأنظمة إلكترونية AVL (Automatic vehicle location) ، يتم من خلالها مراقبة أداء عمل المعدات، ومدى التزامها بتنفيذ الخطط التشغيلية للخدمات الأساسية (رفع الحاويات- الكنس الآلي – غسيل الحاويات) على أكمل وجه.

وأشارت إلى أن مركز التحكم يسعى إلى ضم أنظمة جديدة، على رأسها نظام التحكم بالإنارة الذكية الذي تم البدء بأعمال التشغيل الفعلي لمشروعه من خلال تطبيق تجربة أولية على بعض الشوارع، ونظام SCADA للرقابة والتحكم بالأنفاق والمحطات والسدود وجميع المرافق التابعة لأمانة محافظة جدة، كالحدائق والمماشي وسارية العلم ومراكز التحكم الفرعية القائمة في الكورنيش الشمالي، وفي حديقة الأمير ماجد.

وتابعت: يستهدف المركز ربط جميع الأنظمة الإلكترونية المفعلة بنظام بلاغات 940 لتحقيق أسمى درجات السيطرة والتحكم بأنواع المخالفات والبلاغات كافة، وتناغم المنظومة الرقابية على مستوى المحافظة بشكل مثالي.

من جانبه، أبدى رئيس المجلس عبدالله المحمدي والأعضاء إعجابهم بما يقدمه المركز من خدمات متطورة، تتواكب مع الرؤى المستقبلية. مبينًا أن المركز يدار بكوادر نسائية مبدعة وطموحة.

وأكد المحمدي أن المجلس سيسعى جاهدًا لدعم المركز وبرامجه التي ستسهم في نقلة كبيرة في الارتقاء بالخدمات المناطة بالأمانة؛ ما ينعكس إيجابًا على مدينة جدة وسكانها.

وأضاف رئيس المجلس: سنتخذ القرارات والتوصيات اللازمة، والرفع بها للجهات المختصة دعمًا للمركز، وتفعيلاً لدوره المهم.

رئيس

المجلس البلدي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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