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رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

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رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

مصراوي Masrawy

11:28 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

يريفان - ( أ ش أ):
أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، عن استعداده لمناقشة إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأوضحت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن باشينيان رفض في الوقت نفسه مطالب المعارضة بالتنحي بسبب طريقة تعامله مع نزاع ناجورني قره باخ مع أذربيجان.
وقال باشينيان، في منشور له على فيسبوك، حسب "إيه بي سي نيوز"، إنه لا يتشبث بمنصب رئاسة الوزراء "لكن لا يمكنني التعامل بلا مبالاة مع المنصب الذي منحه لي الناس".
وأعرب باشينيان عن استعداده لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية في البلاد لمناقشة الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل.
يُشار إلى أن أنصار المعارضة في أرمينيا احتشدوا منذ أسابيع لدعوة رئيس الوزراء للتنحي بسبب نتائج الصراع الأخير الخاصة بنزاع قرة باخ.

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