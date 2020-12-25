أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

Print
وزير التعليم العالي: الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا وزير التعليم العالي: الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:46 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة توفرت مستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، مضيفًا أن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بالفيروس لأن جهازهم المناعي ضعيف.

وأوضح في مداخلة لبرنامج الحكاية المذاع على قناة "أم بي سي "، أن مرضى السكر والجاهز المناعي من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مضيفًا أن معظم الأطفال يظهر عليهم أعراض بسيطة.

وأضاف نسبة الزيادة اليومية بإصابات كورونا معدل كبير، وشهر يناير وفبراير سيشهدان معدلات إصابة مرتفعة، لكن سيشهد النصف الثاني من فبراير تحسنًا في عدد الإصابات.

اقرأ أيضًا..

- "في 2021".. وزير التعليم العالي يكشف أكثر شهرين في معدلات الإصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية