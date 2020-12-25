نافارو: نحن سعداء جداً بأداء الحكام السعوديين والأخطاء المؤثرة تكاد تكون معدومة

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كشف عن الحالات التي يسمح من خلالها سماع محادثة حكام الغرفة

قال مانويل نافارو، مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ثقته في أداء الحكم السعودي كبيرة، مشيداً بما قدمه الحكام خلال الجولات الماضية، لافتاً إلى أن الأخطاء المؤثرة منهم تكاد تكون معدومة هذا الموسم حتى الآن.

وقال مدير دائرة الحكام في مقابلة مع موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة: "بعد مرور الجولات الماضية، نحن سعداء جداً بأداء الحكام السعوديين، بالطبع أمر طبيعي أن تحدث أخطاء، فالحكم بشر يمكن أن يخطئ مثله مثل اللاعب الذي يهدر هدفاً أو ركلة جزاء، ولكن نحن راضون عن أداء الحكام السعوديين، لأن الإعداد كان جيداً جدًا".

وأكد نافارو أن تقنية حكم الفيديو المساعد تقلل الأخطاء لكن لا تمنعها بشكل كامل، حيث يوضع في الاعتبار أن هذه التقنية مجرد تكنولوجيا ولكن يستخدمها بشر كـ "أداة"، لذا فالأخطاء محتملة حتى مع استخدامها، هنا في السعودية راضون لأن الأخطاء التي تقع يمكن تداركها فيما هو قادم، والأداء بشكل أفضل، كما أنها ليست تلك التي تؤثر على نتيجة المباراة".

وأشار أيضاً إلى أن الحكم السعودي يتقاضى حالياً 7 آلاف ريال شهرياً، إضافة إلى أتعاب المباراة التي يقوم بتحكيمها، بعد توقيع الاتحاد عقود مع الحكام المحليين لتطبيق نظام الاحتراف.

وحول جدل تقنية الفيديو المساعد وكيفية التقاط الصور والحالات، كشف مدير اللجنة، عن أن ما تلتقطه الكاميرات الموجودة في الملعب يذهب مباشرة إلى غرفة عمليات الفيديو، ويقوم كل من مسؤول التشغيل وحكم تقنية VAR باختيار الزاوية التي تعطي أفضل رؤية ممكنة للأحداث الفائتة، وتعرض هذه اللقطات عبر جهات البث التليفزيونية، لكن في النهاية حكم تقنية VAR والمشغل معاً يختاران الزاوية الصحيحة لرؤية الأحداث التي من الممكن أن تكون قد فاتتهم.

وعن نشر محادثات غرفة VAR مع الحكم، أوضح نافارو: "مسموح بها للأغراض التعليمية طبقاً لتعميم الفيفا الذي أرسل في سبتمبر الماضي، أما الأمر غير المسموح به هو نشر الصوت على الهواء مباشرة أثناء المباراة بحيث نسمع النقاش الذي يدور بينهما".

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الحكام