"الصاعدي": "طوى الخيرية" أسهمت بحفر 6 آبار لسقيا المحتاجين

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"تنمية مكة" يعتمد تشكيل مجلس إدارة الجمعية

كشف الشيخ عبداللطيف الصاعدي، رئيس مجلس جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة، أن الجمعية أسهمت بمشروع السقيا بحفر 6 آبار، وتمت معالجة المياه المستخرجة لسقيا الأسر المحتاجة. كما وزعت الجمعية أكثر من 4 ملايين عبوة على مراكز الحجر في الفنادق التابعة لوزارة الحج والعمرة والمراكز الصحية والمستشفيات والدوائر الحكومية ومستشفيات غسل الكلى وسقيا الأسر.

وقال "الصاعدي" لـ"سبق": "تم دعم 700 أسرة بـ15 مليونًا و300 ألف لتر من الماء، وكذلك شاركت الجمعية في مشروع (برا بمكة) بعدد من السلال الغذائية، وعددها 6500 سلة، بالمشاركة مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وتحت إشرافها. كما أسهمت الجمعية بتوزيع أكثر من 600 ألف عبوة سقيا ماء لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي".

وأضاف "الصاعدي": "لدينا خطط تطويرية لتنفيذ مشاريع سقيا، ونعمل مع القائمين على الجمعية في سقيا الحاج والمعتمر في المشاعر المقدسة والمساجد وشركات النقل والمنافذ الحدودية، وسكن الحجاج والمعتمرين، ونقاط التفويج والمواقيت المكانية".

وتابع: "الجمعية تعمل على توفير المياه المبردة في المساجد بنطاق الجمعية، قبل أن توقف النشاط من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية بسبب جائحة كورونا. وسوف نستمر بتوفير الماء المبرد في حال السماح بتوفيره بالمساجد من قِبل الجهات المختصة. كما نقوم بتوزيع العبوات في أوقات المواسم من خلال متطوعي الجمعية، إضافة إلى تأمين المياه للمحتاجين في الهجر والقرى النائية".

وأوضح "الصاعدي" أن هناك مشاريع تُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات والقطاعات المختصة بالمياه بغرض تنفيذ مشاريعها المنوعة في صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، وإقامة الفعاليات التوعوية بترشيد استهلاك المياه، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركة الوطنية للمياه لإيجاد أفضل الحلول للمحافظة على نعمة الماء واستدامتها، وإقامة مشاريع تكثيف المياه وتحليتها، وإعادة تكرير مياه الصرف الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، انعقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية طوى الخيرية بحضور مدير مركز التنمية بمكة المكرمة مدير مركز التنمية بمكة ساعد بن محيل الصواط.

و‏استعرض الاجتماع جهود الجمعية في الفترة السابقة، وكلمة رئيس المجلس. بعد ذلك تم التصويت بين أعضاء الجمعية للترشح لمجلس الإدارة. فيما تم انتخاب أعضاء للمجلس للفترة القادمة، ضم فضيلة الشيخ عبداللطيف الصاعدي رئيسًا للجمعية، وحامد اللحياني نائبًا لرئيس، وعبدالله القرشي ‏المشرف المالي، وأعضاء الجمعية (‏أحمد الوافي وسليم الصاعدي ووحيد النحاس).

جمعية طوى الخيرية مكة المكرمة