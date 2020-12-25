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إضافة مستشفيين جديدين للتعامل مع حالات كورونا بالإسكندرية

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إضافة مستشفيين جديدين للتعامل مع حالات كورونا بالإسكندرية إضافة مستشفيين جديدين للتعامل مع حالات كورونا بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:22 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

قررت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إضافة مستشفيين جديدين إلى قائمة المستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وأضيف إلى القائمة كل من مستشفى رأس التين العام، ومستشفى جمال حمادة المركزي، ويجري خلالها فحص الحالات وتوفير الرعاية اللازمة وفق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة.

وارتفع عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات كورونا في الإسكندرية إلى 13 مستشفى تضم (العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز "العمال"، أبو قير التخصصي "طوسون"، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي ورأس التين العام وجمال حمادة المركزي).

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