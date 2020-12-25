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وصول معدات طبية لمستشفى الشيخ زويد تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة

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وصول معدات طبية لمستشفى الشيخ زويد تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة وصول معدات طبية لمستشفى الشيخ زويد تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة

مصراوي Masrawy

11:14 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول أجهزة طبية لمستشفى الشيخ زويد العام، تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة.

وقالت مديرية الصحة إن الأجهزة التي وصلت اليوم تضمنت ١٠ أجهزة مينتور،

و١٥ كرسي لمرضى الغسيل الكلوي، و٢ جهاز رسم قلب، و٣ أجهزة شفاط جراحي، و٥ ترابيزة عمليات هيدروليك، و٦ أجهزة نيبولايزر.

وأوضحت مديرية الصحة في بيانها، أنه سيجري توريد الأجهزة الطبية إلى مستشفى الشيخ زويد عقب الانتهاء من الإجراءات المخزنية خلال يومين، لتلبية الاحتياجات الطبية الخاصة بالمستشفى.

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