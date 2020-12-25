كفر الشيخ تسجل صفر إصابات بكورونا

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، صفر إصابات بفيروس كورونا، وذلك في إطار متابعة المديرية للحالات المترددة على المستشفيات.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أي من مستشفيات المحافظة، بعد أخذ العينات من المرضى.

وقال المصدر، إنه طبقا لفحص عينات حالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، الواردة لمعمل التحاليل أثبتت نتائج تحاليل pcr سلبية جميع العينات، بما فيهم فحص عينات المسافرين للخارج.