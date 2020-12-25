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الروز كوارتز.. مفتاح صحة وجمال بشرتك

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الروز كوارتز.. مفتاح صحة وجمال بشرتك الروز كوارتز.. مفتاح صحة وجمال بشرتك

مصراوي Masrawy

01:00 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

د ب أ-

يعد حجر الروز كوارتز (Rose Quartz) بمثابة مفتاح صحة وجمال البشرة؛ حيث إنه يتمتع بخصائص علاجية وجمالية.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن حجر الروز كوارتز يدخل ضمن مكونات مستحضرات العناية والتجميل في صورة بودرة أو سائل ليحارب شوائب البشرة ويمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية. كما يمنح الحجر البشرة مظهرا مشدودا يجعلها تبدو أكثر شبابا، فضلا عن أنه يساعد على طرد الأفكار السلبية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن بكرة الوجه المصنوعة من حجر الروز كوارتز تُستخدم لمساعدة البشرة على امتصاص السيروم ولتدليك الوجه من أجل تنشيط عملية سريان السائل اللمفاوي وإرخاء عضلات الوجه وزيادة مرونة البشرة.

كما تعمل مستحضرات العناية بالعين المحتوية على رأس دوارة مصنوعة من حجر الروز كوارتز على محاربة الهالات السوداء، ما يمنح العين مظهرا مشرقا.

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