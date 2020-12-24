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وزير الدفاع اليمني يثمّن مواقف "تحالف الشرعية" في التصدي للشرور الإيرانية وأدواتها التخريبية

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وزير الدفاع اليمني يثمّن مواقف "تحالف الشرعية" في التصدي للشرور الإيرانية وأدواتها التخريبية وزير الدفاع اليمني يثمّن مواقف "تحالف الشرعية" في التصدي للشرور الإيرانية وأدواتها التخريبية
أكد أن المعركة الأساسية هي دحر المشروع الحوثي وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة

وزير الدفاع اليمني يثمّن مواقف

ثمّن وزير الدفاع في اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية الداعمة للشعب اليمني ومواقفهم العروبية للدفاع عن الأمن القومي العربي والتصدي للشرور الإيرانية وأدواتها التخريبية في اليمن والمنطقة.

وشدد الوزير اليمني خلال رئاسته بمأرب اجتماعًا لعددٍ من قيادات هيئات ودوائر وزارة الدفاع في بلاده، على أن المعركة الوطنية والمرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن تقتضي تضافر الجهود نحو استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية وإنهاء التمرد والانقلاب ودحر المشروع الحوثي الإيراني.

وأكد الفريق المقدشي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المعركة الأساسية هي استعادة الكرامة ودحر المشروع الحوثي الإيراني وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة التي تعيد لليمن سعادته ومكانته الحضارية بين الشعوب.قوات التحالف وزير الدفاع اليمني تحالف دعم الشرعية ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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