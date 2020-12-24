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رئيس أساقفة المارون يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد وعيد الميلاد

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رئيس أساقفة المارون يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد وعيد الميلاد رئيس أساقفة المارون يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد وعيد الميلاد

مصراوي Masrawy

11:42 م الخميس 24 ديسمبر 2020

مصراوي

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في ، الرئيس عبد الفتاح ، والشعب المصري، وأبناء الطائفة المارونية، بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد 2021.

وقال المطران شيحان في بيان اليوم، صادر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "المجد لله في العُلى، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.. باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفة القاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وباسم كهنتها، ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية، نرسل لكم أيها الأحباء في مصر، تهنئة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ليكن عاما مليئا بالفرح والسلام والانجازات لمصر ورئيسها وشعبها".

وتابع المطران: "نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية بعيد الميلاد المجيد، لتحمل لكم رسالة المسيح البركة والسلام والمحبة، وكل ما نادى به من مبادئ وقيم اخلاقية واجتماعية ومثالية عليا، نحتذي بها، في العام المنصرم (2020) رغم ما أصاب العالم كله من أحزان ومآسي بسبب ، رفعنا صلواتنا الى الله كي يزيح عنا وعن بلادنا والعالم كله، شر هذا الوباء، وأن يشفي المرضى جميعا، ويرحم الموتى عموما، ويحفظ بلادنا وينجيها، قائلين كما قال داود النبي بالوحي المقدس:" هو الذي ينقذك من فخ الصيّاد ومن الوباء الفتّاك ." (مزمور 91)، فالنشكر الله على سلامة الجميع، ونجاة مصر، ولنصلي من أجل الأخرين المتضررين بسبب هذا الوباء. ونطالبكم باتباع القوانين والتعليمات التي تقرها الدولة المصرية حفاظا على سلامتكم وسلامة الوطن".

وواصل: "لم ننس أن نكرس للمحبة والفرح وتحقيق الانجازات لكنيستنا المارونية، فقد أعدنا افتتاح كنيسة القديسة تريزيا في الاسماعيلية، وجعلناها مركزا روحيا واجتماعيا وثقافيا. واعدنا تكريس كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية بعد ترميمها بفضل الله، كما اتممنا ترميم وتجديد كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، لتلبس حلتها الجديدة. وأسسنا أيضا "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، ليكن واجهتنا الإعلامية، ومنبرنا الثقافي والفكري، نعيد منه نشر التراث الماروني، وكذلك سير واعمال الموارنة ، ودورهم العظيم فيما أسهموا به في النهضة المصرية والعربية".

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