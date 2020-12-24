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برعاية خريجي الأزهر.. "نور" للأطفال تطلق قافلة تنويرية لجنوب سيناء

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برعاية خريجي الأزهر.. "نور" للأطفال تطلق قافلة تنويرية لجنوب سيناء برعاية خريجي الأزهر.. "نور" للأطفال تطلق قافلة تنويرية لجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:39 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أطلقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قافلة تنويرية وتثقيفية إلى محافظة جنوب سيناء، وكان في استقبالهم مضر عبد السميع نوار، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور عبد اللطيف حسن طلحة، مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية.

وزار وفد المجلة برئاسة عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير، معهدي الطور الابتدائي النموذجي وفتيات الطور الإعدادي الثانوي، وأهدى الوفد أعداد للطلاب، وأشاد بالمستوى الفكري والدراسي الفائق لدى أبناء المحافظة، ومدى حبهم لبلدهم الحبيبة وتراب سيناء.

وزار وفد المجلة عددًا من المدارس الحكومية والخاصة، وحرصوا على زيارة كنيسة الشهيد أبانوب والعذراء مريم؛ حيث استقبل وفد المنظمة الأنبا متا والأنبا ماركوس، وقام الكاتب عبدالمنعم حسين، نائب رئيس تحرير المجلة، بتنفيذ ورشة لأبناء الكنيسة، حيث أكد على أهمية الوطن ومكانته، مشيرًا إلى أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والفتن التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي من شأنها تدمير روح الشباب وبث الفرقة.

ضم وفد المجلة كلا من: الكاتب عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وخالد الجابري، مدير عام المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وعمرو ربيع، وأحمد حميد، منسقا المجلة.

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