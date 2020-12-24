غلق شارع النيل جزئيا لمدة 3 أيام لتركيب مظومة مراكبة الحافلات السياحية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الخميس، عن غلق جزئى لشارع النيل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء لمدة 3 أيام.

يأتي الغلق تزامنا مع تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لأعملا توصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات.

الشركة ستنفذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شارع طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس بجوار البنك الأهلي بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء.

وتستلزم تلك الأعمال غلقا جزئيا لشارع النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء لمدة ثلاثه أيام ابتداء من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وستكون الأعمال من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركه المرورية.

ووجه مدير إدارة مرور الجيزة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال علاوة على تعيين الخدمات المرورية؛ لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.