غدًا.. إجراء انتخابات نادي قضاة أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تنطلق انتخابات نادي قضاة أسيوط، غدًا الجمعة، للتنافس على منصب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي لمدة أربعة أعوام.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي كلا من المستشار علي المرغني نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد مصطفي أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النادي الحالي.

وعلي مقعد المستشارين، ترشح ٩ مستشارين لاختيار أربعة أعضاء، وهم محمد فتحي صادق نائب رئيس محكمة الاستئناف ومصطفي أبو القاسم زيدان وأحمد عيسي كدواني وإبراهيم أبوشقة ومعتز شعيب وعمر غانم ومحمد عبد الحافظ وهشام قرشي ومحمد الليثي.

وترشح على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، لاختيار أربعة أعضاء، المستشارون، طاهر أبوزيد ومحمود يحيي ومعاذ الحسيني وحمدي الطويل ومحمد نعمان الحاوي وحماد أحمد وأحمد عبدالراضي ثابت، وجعفر حجازى.

وترشح على مقعد النيابة العامة ٨ مرشحين لاختيار أربعة أعضاء، وهم المستشارون، خالد الطاهر ومحمود طايع وعمر الخشاب ومحمود نادي ومحمد المراعي ومحمود عوض شراقة ومحمد ماهر ومحمد الشويخ.