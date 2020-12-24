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الأمن العراقي ينشر لحظة اغتيال مرشح محتمل للانتخابات البرلمان القادمة ()

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الأمن العراقي ينشر لحظة اغتيال مرشح محتمل للانتخابات البرلمان القادمة (فيديو) الأمن العراقي ينشر لحظة اغتيال مرشح محتمل للانتخابات البرلمان القادمة ()

مصراوي Masrawy

11:08 م الخميس 24 ديسمبر 2020

وكالات:

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي لعملية اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني، أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي قتل قبل يومين في العاصمة بغداد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

ويظهر الفيديو مطاردة شخصين للقتيل في مدخل منزله ويقوم أحدهم بإطلاق النار عليه قبل أن يلوذا بالفرار.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان اليوم الخميس، إلقاء القبض على قتلى المحامي عبد المنعم رشيد السلماني "الأمن الوطني يلقي القبض على قتلة أحد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية".

وتابع: "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً، بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان، من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهما أثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة".

وأشار إلى أنه "جرى تدوين أقوالهما، وإحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".

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