أخبار عاجلة

الإمارات تمدد تأشيرات السياح شهرًا مراعاة لظروف إغلاق مطارات بعض الدول -
تبادل آخر لأسرى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا -
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر خلال شهر يناير -
مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على صيادين مصريين

Print
تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على صيادين مصريين تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على صيادين مصريين

مصراوي Masrawy

10:49 م الخميس 24 ديسمبر 2020

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، عن ضبط مركبي صيد مصريين على متنهما 28 بحارا كانوا بصدد صيد غير قانوني في السواحل التونسية.

وأوضحت الوزارة إن خافرتين ومروحية عسكرية ضبطت المركبين في منطقة الصيد الخاصة التونسية شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (250 كيلومترا جنوب شرق العاصمة).

وأفادت بأن فرقة التدخل البحري سيطرت على المركبين وحولت وجهتهما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

ويجري بشكل متواتر ضبط مراكب صيد مصرية في عمق السواحل التونسية، وتفرض القوانين في تونس غرامات مالية ضد المخالفين.

وقبل أسبوع ضبطت البحرية التونسية مركبا مصريا آخر على متنه 17 بحارا قرب جزيرة قرقنة في وضعية صيد غير قانوني بعد عملية مطاردة في البحر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية